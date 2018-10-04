В серверах Apple нашли китайские шпионские микрочипы

В серверах ряда американских компаний, среди которых правительственные подрядчики Apple и Amazon, были найдены китайские шпионские микрочипы. В целом они были обнаружены в серверах почти тридцати предприятий США. Об этом пишетBloomberg.
По данным издания, нападение осуществлялось через американскую компанию Super Micro Computer Inc, известную как Supermicro.
Сообщается, что заставляло китайских производителей вставлять микрочипы в сервера, поставляемые в США, одно из подразделений вооруженных сил Китая.
Эти чипы по размеру сопоставимы с рисовым зернышком. Они брали контроль над оборудованием, отфильтровывали данные и вводили "троянский" программный код.
Атака была раскрыта Apple и Amazon после внутреннего расследования. Однако не сообщается, какая именно информация была скомпрометирована.
При этом и Apple и Amazon пока опровергают информацию, опубликованную Bloomberg.
По словам одного из инсайдеров, главной целью нападения являлись серверы центров обработки данных Министерства обороны США, бортовые сети военных кораблей ВМФ и операторы беспилотников ЦРУ.