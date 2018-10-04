На портале city24.lv размещено объявление о продаже пятиэтажного торгового центра на ул Бривибас 201, на Тейке. Там в марте прошлого года торжественно был открыт мебельный центр литовской компании Berry.
Здание было построено в 2004 году, и оно полностью оборудовано для нужд торговли. Однако при желании его можно переоборудовать в офисное здание. Общая площадь здания немногим превышает 10 тысяч кв. метров. В здании всего 5 этажей, внизу находятся помещения для складов. Возле торгового центра оборудована стоянка для 60 машин.
В марте прошлого года в этом здании был открыт первый в Латвии магазин мебели и интерьера Berry.
В его открытие магазина Berry на улице Бривибас 201 инвестировано более 1 млн евро.
На первом этаже представлены аксессуары для дизайна, начиная от посуды, ламп, текстиля и т.д., второй этаж предлагает посетителям различного стиля мебель для гостиных, на третьем расположилась мебель для спален и детских комнат, на четвертом – мебель эксклюзивного класса. Последний этаж магазина Berry предназначен для садовой мебели.
Ранее член правления SIA KBP (управляет магазинами Berry) сказал, что не боится прихода в Латвию IKEA. «Berry уже пережил приход IKEA на рынок Литвы, и ситуация нам знакома. Она дает нам известные преимущества. Надо подчеркнуть, что Berry отличается от IKEA», - пояснил он.