Здание было построено в 2004 году, и оно полностью оборудовано для нужд торговли. Однако при желании его можно переоборудовать в офисное здание. Общая площадь здания немногим превышает 10 тысяч кв. метров. В здании всего 5 этажей, внизу находятся помещения для складов. Возле торгового центра оборудована стоянка для 60 машин.

В марте прошлого года в этом здании был открыт первый в Латвии магазин мебели и интерьера Berry.

В его открытие магазина Berry на улице Бривибас 201 инвестировано более 1 млн евро.

На первом этаже представлены аксессуары для дизайна, начиная от посуды, ламп, текстиля и т.д., второй этаж предлагает посетителям различного стиля мебель для гостиных, на третьем расположилась мебель для спален и детских комнат, на четвертом – мебель эксклюзивного класса. Последний этаж магазина Berry предназначен для садовой мебели.