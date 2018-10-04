В Латвии возобновят производство микроавтобусов РАФ

В Латвии вновь планируют выпускать автомобили под легендарным брендом РАФ (Рижская автобусная фабрика). По данным "Российской газеты" производство возродит зарегистрированное 30 августа предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF".
По словам директора "Вильнюсской автомобильной компании" Кирилла Шумейко, речь идет о мелкосерийном производстве электрического городского транспорта, включая микроавтобусы под брендом РАФ.
"Фактически на РАФе хотят начать выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов. Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах", – рассказал Шумейко, уточнив, что разработчики уверены в большом потенциале такого транспортного средства после введения жестких экологических норм в европейских городах.
Помимо этого, на возрожденном предприятии планируют наладит выпуск автоприцепов. Не исключено также, что компания займется крупноузловой сборкой микроавтобусов под брендом РАФ.
Напомним, что фабрика РАФ была основана в 1949 году и существовала до 1998 года, когда ее закрыли по причине банкротства. Самым известным в СССР автомобилем РАФ был микроавтобус РАФ-2203 "Латвия", выпускавшийся с 1976 по 1997 год. Эти автомобили стали первыми в Советском Союзе маршрутными такси. Также на их базе создавали кареты скорой медицинской помощи.