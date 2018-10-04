В Латвии возобновят производство микроавтобусов РАФ

По словам директора "Вильнюсской автомобильной компании" Кирилла Шумейко, речь идет о мелкосерийном производстве электрического городского транспорта, включая микроавтобусы под брендом РАФ.

"Фактически на РАФе хотят начать выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов. Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах", – рассказал Шумейко, уточнив, что разработчики уверены в большом потенциале такого транспортного средства после введения жестких экологических норм в европейских городах.

Помимо этого, на возрожденном предприятии планируют наладит выпуск автоприцепов. Не исключено также, что компания займется крупноузловой сборкой микроавтобусов под брендом РАФ.