Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой

Управление направило в Высокий суд Лондона судебный иск об изъятии в гражданском порядке объектов согласно действующему законодательству. Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает ведомство, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и ее бывшего гражданского мужа Рустама Мадумарова.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с компетентными ведомствами Великобритании о возвращении стране активов, связанных с Каримовой.

«В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», — приводит РИА Новости в четверг слова пресс-секретаря ГенпрокуратурыСурайё Рахмоновой.

3 октября «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода») со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримова покинула Узбекистан и находится в ОАЭ. Информация была получена от сотрудников аэропорта Дубая и гостиницы, которые 2 октября встречали ее. Издание опубликовало полученный от сотрудника отеля снимок, на котором запечатлен экран монитора компьютера с открытой на нем страницей внутренней системы информации о постояльцах.