В парке Сиднея родились крохотные сурикаты

"Пятерка зверушек родилась чуть больше месяца назад, но они уже стали звездами соцсетей. Детеныши легко помещаются в ладонь смотрителя, чрезвычайно подвижны. Они активно исследуют вольер и имеют хороший аппетит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что имена малышам еще не придумали, потому что зоологи пока не знают их пол.