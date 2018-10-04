В парке Сиднея родились крохотные сурикаты
4 октября 2018, 23:01
В Сиднейском парке дикой природы появились на свет крошечные сурикаты. Об этом сообщает ТСН в четверг, 4 октября.
"Пятерка зверушек родилась чуть больше месяца назад, но они уже стали звездами соцсетей. Детеныши легко помещаются в ладонь смотрителя, чрезвычайно подвижны. Они активно исследуют вольер и имеют хороший аппетит", – говорится в сообщении.
Отмечается, что имена малышам еще не придумали, потому что зоологи пока не знают их пол.
Ранее в одном и зоопарком американского штата Калифорния родился слоненок. Ветеринары ожидали, что малыш появится на свет в следующем месяце, поэтому были сильно удивлены, когда в слонихи начались схватки.