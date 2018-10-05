"Спартак" упустил победу за секунду до свистка. "Зенит" и "Краснодар" выиграли

"Зенит" в Санкт-Петербурге принимал чешскую "Славию". Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Александр Кокорин. Эта победа стала первой для "Зенита" в этом розыгрыше Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" заработали очень важные три очка, хотя чехи играли не хуже (если не лучше) и имели хорошие возможности для взятия ворот, но несколько раз выручил вратарь "Зенита" Андрей Лунёв. Подопечные Сергея Семака не показали яркой игры, но зато фанаты "Зенита" устроили крутой перформанс перед матчем.

Шикарный баннер фанатов «Зенита» в матче #ЗенитСлавия, который вернет тебя в детство. Чешский крот слегка в шоке 👶✨ pic.twitter.com/PcpZMSEbgu — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 4, 2018

В первом матче питерцы сыграли вничью с "Копенгагеном", который сегодня на выезде обыграл "Бордо" (2:1). Таким образом, датская и российская команды с четырьмя набранными очками возглавляют свою группу.

По крутости перформанса с питерцами могут посоревноваться фанаты "Айнтрахта". Мало того, что сотворили такую красоту на трибунах, так и команда выдала шикарный матч и разделалась с римским "Лацио" - 4:1.

В Германии футбол гораздо больше, чем просто вид спорта. Чумовой перфоманс «Айнтрахта» как доказательство 😍🇩🇪🦅 pic.twitter.com/8riBYy6mLu — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 4, 2018

Итальянский "Милан" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы. На этот раз "россонери" оказались сильнее греческого "Олимпиакоса" (3:1). В составе "Милана" отличились Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне, который оформил дубль.

Лондонский "Арсенал" также одержал вторую победу в ЛЕ, разгромив на выезде азербайджанский "Карабах" - 3:0. Тренер англичан Унаи Эмери выпустил на поле полурезервный состав, но это не уберегло соперника. Голы на счету Эмиля Смита, Маттео Гюэндузи и Сократиса Папастатопулоса.

Другая команда из Лондона "Челси" также одержала свою вторую победу. На этот раз "синие" у себя дома минимально обыграли венгерский "Види" (1:0). Автором единственного мяча стал нападающий Альваро Мората.

Тему баннеров перед матчами продолжают фанаты московского "Спартака", которые перед матчем растянули полотно с надписью - Атаманенко, родной, почему билет такой дорогой? Таким образом, фанаты московской команды выразили недовольство и обратились к Александру Атаманенко – коммерческому директору "Спартака".

Что касается футбола, то "Спартак" на своём стадионе принимал испанский "Вильярреал". По ходу матча "красно-белые" дважды уступали в счёте, но затем сумели сравнять и выйти вперёд 3:2, но в итоге упустили победу в концовке встречи и сыграли вничью - 3:3.

В составе "Спартака" дубль оформил Зе Луиш, а ещё один мяч записал на свой счёт Лоренсо Мельгарехо. За испанцев забивали Карл Токо Экамби, Пабло Форнальс и Санти Касорла, который забил пенальти на 6-й добавленной минуте второго тайма. Для "Спартака" это первое очко в этом розыгрыше Лиги Европы.

Третий российский клуб, который представлен в Лиге Европы - это "Краснодар". Именно эта команда, на удивление многих, выступает в еврокубках лучше остальных российских клубов. "Быки" у себя дома обыграли "Севилью" (2:1) и с шестью очками возглавили свою группу.

Результаты всех матчей: