Пт, 5.10.2018
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"Спартак" упустил победу за секунду до свистка. "Зенит" и "Краснодар" выиграли Лига Европы

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Футболисты московского "Спартака"

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik/Scanpix

В четверг состоялся второй тур группового этапа Лиги Европы, в рамках которого "Зенит" и "Краснодар" одержали победы, а "Спартак", пропустив за несколько секунд до конца матча, сыграл вничью.

"Зенит" в Санкт-Петербурге принимал чешскую "Славию". Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Александр Кокорин. Эта победа стала первой для "Зенита" в этом розыгрыше Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" заработали очень важные три очка, хотя чехи играли не хуже (если не лучше) и имели хорошие возможности для взятия ворот, но несколько раз выручил вратарь "Зенита" Андрей Лунёв. Подопечные Сергея Семака не показали яркой игры, но зато фанаты "Зенита" устроили крутой перформанс перед матчем.

В первом матче питерцы сыграли вничью с "Копенгагеном", который сегодня на выезде обыграл "Бордо" (2:1). Таким образом, датская и российская команды с четырьмя набранными очками возглавляют свою группу.

По крутости перформанса с питерцами могут посоревноваться фанаты "Айнтрахта". Мало того, что сотворили такую красоту на трибунах, так и команда выдала шикарный матч и разделалась с римским "Лацио" - 4:1.

Итальянский "Милан" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы. На этот раз "россонери" оказались сильнее греческого "Олимпиакоса" (3:1). В составе "Милана" отличились Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне, который оформил дубль.

Лондонский "Арсенал" также одержал вторую победу в ЛЕ, разгромив на выезде азербайджанский "Карабах" - 3:0. Тренер англичан Унаи Эмери выпустил на поле полурезервный состав, но это не уберегло соперника. Голы на счету Эмиля Смита, Маттео Гюэндузи и Сократиса Папастатопулоса.

Другая команда из Лондона "Челси" также одержала свою вторую победу. На этот раз "синие" у себя дома минимально обыграли венгерский "Види" (1:0). Автором единственного мяча стал нападающий Альваро Мората.

Тему баннеров перед матчами продолжают фанаты московского "Спартака", которые перед матчем растянули полотно с надписью - Атаманенко, родной, почему билет такой дорогой? Таким образом, фанаты московской команды выразили недовольство и обратились к Александру Атаманенко – коммерческому директору "Спартака".

Что касается футбола, то "Спартак" на своём стадионе принимал испанский "Вильярреал". По ходу матча "красно-белые" дважды уступали в счёте, но затем сумели сравнять и выйти вперёд 3:2, но в итоге упустили победу в концовке встречи и сыграли вничью - 3:3.

В составе "Спартака" дубль оформил Зе Луиш, а ещё один мяч записал на свой счёт Лоренсо Мельгарехо. За испанцев забивали Карл Токо Экамби, Пабло Форнальс и Санти Касорла, который забил пенальти на 6-й добавленной минуте второго тайма. Для "Спартака" это первое очко в этом розыгрыше Лиги Европы.

Третий российский клуб, который представлен в Лиге Европы - это "Краснодар". Именно эта команда, на удивление многих, выступает в еврокубках лучше остальных российских клубов. "Быки" у себя дома обыграли "Севилью" (2:1) и с шестью очками возглавили свою группу.

Результаты всех матчей:

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