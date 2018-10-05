Секрет успешных отношений со Скорпионами — терпение и стальные нервы. Это заботливые люди, которые не любят, когда им указывают. Они сами знают, что для ваших отношений лучше, а что нет.

Огненные знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец

С Огнем шутки плохи. Эти люди взрывоопасны, поэтому в отношениях с ними нужно много терпения. Особенно это касается Львов, которые могут вас «покусать» за повышенный тон, неверное слово или неосторожный жест.

Больше всего они ценят свою самодостаточность. Если вам удастся деликатно переубедить их в чем-то, то они начнут вас уважать только сильнее.

С людьми стихии Огня нельзя быть ведомыми, но и такими же, как они, быть нельзя. Этим объясняется плохая совместимость двух Огненных знаков.

Стрельцы живут в быстром темпе, поэтому секрет успешной любви с ними — это готовность к недостатку сна и хорошее здоровье.

Стрельцы действительно готовы к бессонным ночам, постоянным поездкам и приключениями.

Если им с вами будет скучно, то отношения долго не продержатся.

Овны чем-то напоминают Стрельцов, но к высокой динамике можно еще прибавить упертость и импульсивность. Овнам не хочется ничего решать за двоих, но они это делают, потому что знают, что любовь требует больших вложений.

Все, что необходимо сделать для счастливых отношений с Овномя. — дать ему возможность быть лидером.

Львов все представляют как эгоистичных и самовлюбленных людей, но это не так. Они весьма заботливы, добры и ласковы, но только до тех пор, пока вы не начнете давать им советы и указывать, что делать. Если вы сможете избежать такого поведения, Львы будут ценить вас.

Земные знаки Зодиака: Телец, Дева, Козерог

С Земными знаками проще всего найти общий язык. С ними можно быть честными.

Проблемы могут возникнуть лишь с Козерогами: это люди скрытные, им нужно время, чтобы к вам привыкнуть и понять, можно ли вам доверять.

За их симпатию придется побороться. Люди Земли не терпят обмана и ветрености.

Девы очень сдержанны. С ними нужно быть спокойными и умиротворенными, чтобы они не нервничали лишний раз. Они имеют очень плохую привычку копить обиды и выливать их все разом, так что почаще спрашивайте их о том, что они чувствуют, как у них дела.

Тельцам очень важны поддержка и понимание. Они — романтики, которые сочетают в себе практически все основные достоинства интересных людей.

Чтобы отношения были крепкими, Тельцу надо чаще показывать свои чувства и своевременно поддерживать его в минуту трудностей.

Козерогов нужно добиваться, причем иногда много лет. Им сложно угодить, поэтому на начальных этапах знакомства не ждите от них комплиментов и теплых слов. Они могут не доверять вам даже через год отношений.

Сделать такую любовь крепкой поможет только максимальная открытость. От Козерогов нельзя что-то скрывать. Они это чувствуют.