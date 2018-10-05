Ночью зарегистрированы первые заморозки, днем возможен дождь

В ночь с четверга на пятницу, 5 октября, на востоке страны, в том числе на станциях метеонаблюдений в Алуксне и Даугавпилсе, температура воздуха опустилась на один градус ниже нуля, таким образом впервые этой осенью были зарегистрированы заморозки.