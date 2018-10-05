Ночью зарегистрированы первые заморозки, днем возможен дождь
5 октября 2018, 7:22
В ночь с четверга на пятницу, 5 октября, на востоке страны, в том числе на станциях метеонаблюдений в Алуксне и Даугавпилсе, температура воздуха опустилась на один градус ниже нуля, таким образом впервые этой осенью были зарегистрированы заморозки.
В пятницу в Латвии будет преимущественно облачная погода и на большей территории страны ожидаются кратковременные дожди.
Более обширная зона дождей пересечет восточные края страны.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Воздух прогреется до +12...+15 градусов, а на востоке страны не превысит +11 градусов.
В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, температура повысится до +15 градусов.