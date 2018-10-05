Пт, 5.10.2018
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Ночью зарегистрированы первые заморозки, днем возможен дождь

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ФОТО: PA/Scanpix

В ночь с четверга на пятницу, 5 октября, на востоке страны, в том числе на станциях метеонаблюдений в Алуксне и Даугавпилсе, температура воздуха опустилась на один градус ниже нуля, таким образом впервые этой осенью были зарегистрированы заморозки. 

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачная погода и на большей территории страны ожидаются кратковременные дожди. 

Более обширная зона дождей пересечет восточные края страны. 

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывы могут достигать 17 метров в секунду. 

Воздух прогреется до +12...+15 градусов, а на востоке страны не превысит +11 градусов.

В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, температура повысится до +15 градусов. 

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