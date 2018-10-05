Вейонис поддерживает идею о расширении полномочий президента Латвии и премьера

Вейонис считает, что премьер-министра мог бы утверждать Сейм, а приглашенных премьером министров - президент.

Так он ответил на вопрос, следует ли воплотить высказанную предыдущим президентом Андрисом Берзиньшем идею о закреплении 55-й статьи Конституции Латвии, которая гласит, что Кабинет министров состоит из премьер-министра и приглашенных им министров, и дает премьеру больше полномочий в выборе своей команды и уменьшает влияние партий.

Вейонис считает также, что правительство должны формировать политики, которым избиратели выразили доверие и дали мандат представлять их интересы в Сейме.

"Правительству профессионалов" было бы трудно заручиться поддержкой большинства депутатов Сейма, и это отрицательно повлияло бы на инициативы, требующие поддержки политических партий в Сейме, считает президент.