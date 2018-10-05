Пт, 5.10.2018
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В России в ДТП с маршруткой и автобусом погибли не менее десяти человек

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ФОТО: скриншот

В России в результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли, по меньшей мере, 13 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает в пятницу, 5 октября, ТАСС.

"Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово", - рассказал собеседник агентства.

"По последним данным, в результате аварии - 13 погибших, 17 пострадавших, из них четыре человека сейчас доставляют в больницу на скорой", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд маршрутки на встречную полосу.

"Предварительно, водитель <…> не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАз. Столкновение было неизбежно", — сообщает meduza.io.

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