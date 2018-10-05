В России в ДТП с маршруткой и автобусом погибли не менее десяти человек

В России в результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли, по меньшей мере, 13 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает в пятницу, 5 октября, ТАСС.
В Тверской области более десяти человек погибли в ДТП https://t.co/tFTfIk5m0O pic.twitter.com/dZFymeKfuE— РИА Новости (@riabreakingnews) 5 октября 2018 г.
"Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово", - рассказал собеседник агентства.
"По последним данным, в результате аварии - 13 погибших, 17 пострадавших, из них четыре человека сейчас доставляют в больницу на скорой", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд маршрутки на встречную полосу.
"Предварительно, водитель <…> не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАз. Столкновение было неизбежно", — сообщает meduza.io.