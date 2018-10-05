Смирились с наступающими холодами? На следующей неделе потеплеет до +20

В воскресенье территории Латвии достигнет новый циклон, сопровождающийся холодным северным ветром. Начиная с запада в воскресенье ночью и днем ожидаются дожди.

В понедельник утром температура воздуха местами может опуститься немного ниже нулевой отметки, во второй половине дня столбик термометра поднимется не выше +9..+14 градусов. В последующие дни максимальная температура воздуха может достичь +15..+20 градусов, ожидается, что будет побито несколько рекордов тепла.

При прояснениях, которые будут частыми, в ночные и утренние часы местами, в основном на востоке Латвии, будет довольно холодно - ниже +5 градусов. Возможен туман. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится юго-восточным.

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе погодные условия будут характерными для бабьего лета.