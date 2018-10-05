Смирились с наступающими холодами? На следующей неделе потеплеет до +20

После теплой погоды в конце недели в воскресенье вечером и в понедельник в Латвии похолодает, а на следующей неделе под влиянием усиления антициклона температура воздуха поднимется до рекордно высокой отметки, прогнозируют синоптики.
В воскресенье территории Латвии достигнет новый циклон, сопровождающийся холодным северным ветром. Начиная с запада в воскресенье ночью и днем ожидаются дожди.
В понедельник утром температура воздуха местами может опуститься немного ниже нулевой отметки, во второй половине дня столбик термометра поднимется не выше +9..+14 градусов. В последующие дни максимальная температура воздуха может достичь +15..+20 градусов, ожидается, что будет побито несколько рекордов тепла.
При прояснениях, которые будут частыми, в ночные и утренние часы местами, в основном на востоке Латвии, будет довольно холодно - ниже +5 градусов. Возможен туман. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится юго-восточным.
По прогнозам метеорологов, на следующей неделе погодные условия будут характерными для бабьего лета.
Рекорд тепла для середины октября в Латвии был зарегистрирован 10 октября 1995 года и составляет +22,6 градуса. Самая поздняя дата, когда температура воздуха в стране повысилась до +20 градусов, - 18 октября 1949 года.