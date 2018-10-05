Въехавший в яму на дороге шофер добился выплаты компенсации от Рижской думы

Согласно материалам, 14 февраля 2016 года вечером водитель ехал по улице Валдемара и около 49-ой рижской школы почувствовал резкий толчок - он въехал в яму приблизительно 10 сантиметров глубиной с острыми краями, находящуюся на проезжей части. Она образовалась, судя по всему, при снятии слоя асфальта. "В этой части дороги ничто не свидетельствовало, что проходят ремонтные работы и яма, в которую я въехал, не была никак обозначена", - рассказал водитель.

После этого начал вибрировать руль - последствия ЧП дали о себе знать. Водитель запарковался на обочине, сообщил о яме в Муниципальную полицию и вызвал Госполицию, которая зафиксировала случившееся как ДТП.

Позже в автосервисе было констатировано: повреждена правая передняя шина и погнут диск - все это в результате заезда в яму, о чем специалист автосервиса составил акт.

Вначале водитель обратился в Дорожный депратамент РД требуя компенсацию в размере сумме, указанной в выписке (акте) из автосервиса. Конечно, он проштурдировал законы и ссылался на пункты, в которых оговаривалось, что самоуправление должно обеспечивать безопасность, либо оборудовать место ремонта предупреждающим оборудованием.

Однако в думе отказали в возмещении - мол, повреждения машина могла получить и в другом месте.

Кроме того, здесь посчитали, что водитель, соблюдая все правила Дорожного движения, мог своевременно заметить и объехать препятствие или притормозить перед ним.

Водитель не согласился с данным решением и обратился в Административный суд, где дело вначале возбудили, но потом указали, что иск находится все же в рамках гражданского процессуального права.

Тогда водитель обратился в суд Видземского предместья Риги с просьбой взыскать 32, 50 евро, а также судебные издержки (приобретение шины, ее монтаж и ремонт диска).

Суд изучил материалы дела и признал, что жалоба и требование компенсации обоснованы. Суд указал, что невозможно оценить была ли у истца в конкретных обстоятельствах объективная возможность избежать заезда в яму.