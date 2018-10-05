Пт, 5.10.2018
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Скандал в Елгаве: под видом цветов дума закупала дорогой алкоголь

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ФОТО: TASS/Scanpix

В Госполиции начат уголовный процесс против одного из магазинов в Елгаве за подделку данных бухгалтерского учета, но еще более важная роль в этом процессе отведена Елгавской думе, которая, возможно, также подделывала бухгалтерские отчеты и под видом цветов закупала дорогой алкоголь для личных нужд сотрудников, рассказали на Latvijas radio.

Все началось с внимательности одной из продавщиц магазина SIA "Dārzs", которая должна была по документам проводить алкоголь как цветы.

Сначала она терпела, что алкоголь в документах необходимо оформлять как орхидеи или букеты. Но потом люди из думы стали просить фиксировать и те разы, когда брали бутылки для личных целей, а в конце месяца за это рассчитывалась дума. Этого терпеть продавщица уже не могла и обратилась в соответствующие инстанции. 

Сотрудницу уволили под предлогом сокращения штата. Сейчас она судится с работодателем из-за своего увольнения. 

Совладелица "Dārzs" Анита Кейша подтвердила, что сотрудница была уволена, однако опровергла все домыслы о возможном мошенничестве. 

Исполнительный директор Елгавского самоуправления Ирена Шкутане признала, что часто отправляется в цветочный магазин, но не согласна с тем, что за покупкой цветов на самом деле часто скрывается алкоголь. 

"Мы иногда нашим столетникам дарим конфеты и к этим корзинкам просим добавить и бальзам, который считаем жизненным эликсиром вместо лекарств", - отметила она.

Госполиция подтвердила, что начат уголовный процесс о нарушении правил бухгалтерии и статистической информации, но от более подробных комментариев отказалась. 

В распоряжении Latvijas Radio есть информация, что Елгавскую думу проверял и Госконтроль, но их доклад все еще засекречен из-за возражений Ассоциации больших городов, которую сейчас возглавляет Елгава. Ревиденты якобы также раскрыли незаконные схемы в представительских расходах, в которые в том числе значатся и цветы.

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