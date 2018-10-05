Скандал в Елгаве: под видом цветов дума закупала дорогой алкоголь

Все началось с внимательности одной из продавщиц магазина SIA "Dārzs", которая должна была по документам проводить алкоголь как цветы.

Сначала она терпела, что алкоголь в документах необходимо оформлять как орхидеи или букеты. Но потом люди из думы стали просить фиксировать и те разы, когда брали бутылки для личных целей, а в конце месяца за это рассчитывалась дума. Этого терпеть продавщица уже не могла и обратилась в соответствующие инстанции.

Сотрудницу уволили под предлогом сокращения штата. Сейчас она судится с работодателем из-за своего увольнения.

Совладелица "Dārzs" Анита Кейша подтвердила, что сотрудница была уволена, однако опровергла все домыслы о возможном мошенничестве.

Исполнительный директор Елгавского самоуправления Ирена Шкутане признала, что часто отправляется в цветочный магазин, но не согласна с тем, что за покупкой цветов на самом деле часто скрывается алкоголь.

"Мы иногда нашим столетникам дарим конфеты и к этим корзинкам просим добавить и бальзам, который считаем жизненным эликсиром вместо лекарств", - отметила она.

Госполиция подтвердила, что начат уголовный процесс о нарушении правил бухгалтерии и статистической информации, но от более подробных комментариев отказалась.