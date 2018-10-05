Пт, 5.10.2018
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Отрасль дронов может принести государству миллиард

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Дрон

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Отрасль дронов может принести государству миллиард. Такого объема производства и оказанных услуг эта отрасль может достичь к 2027 году, прогнозирует член правления Латвийской авиационной ассоциации Артур Кокарс. Этот прогноз он высказал на встрече с производителями дронов, поставщиками услуг, клиентами и ответственными государственными структурами, сообщает газета "Dienas Bizness".

Напомним, в мае в рамках Рижского международного авиационного форума Латвийская авиационная ассоциация и Министерство сообщения подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий среди прочего более тесное сотрудничество в разработке долгосрочной стратегии развития латвийской авиации на 2019-2025 гг.

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