Отрасль дронов может принести государству миллиард. Такого объема производства и оказанных услуг эта отрасль может достичь к 2027 году, прогнозирует член правления Латвийской авиационной ассоциации Артур Кокарс. Этот прогноз он высказал на встрече с производителями дронов, поставщиками услуг, клиентами и ответственными государственными структурами, сообщает газета "Dienas Bizness".