Отрасль дронов может принести государству миллиард
5 октября 2018, 9:58
Отрасль дронов может принести государству миллиард. Такого объема производства и оказанных услуг эта отрасль может достичь к 2027 году, прогнозирует член правления Латвийской авиационной ассоциации Артур Кокарс. Этот прогноз он высказал на встрече с производителями дронов, поставщиками услуг, клиентами и ответственными государственными структурами, сообщает газета "Dienas Bizness".
Напомним, в мае в рамках Рижского международного авиационного форума Латвийская авиационная ассоциация и Министерство сообщения подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий среди прочего более тесное сотрудничество в разработке долгосрочной стратегии развития латвийской авиации на 2019-2025 гг.