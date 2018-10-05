Бусулис поделился редким кадром из личной жизни

Один из самых востребованных исполнителей Латвии и отец уже четырех детей Интарс Бусулис (40) очень активен в социальных сетях, однако личными фотографиями с женой Ингой и детьми он делится крайне редко. Этой осенью певец сделал исключение и чуть приоткрыл завесу личной жизни...
В своем профиле Instagram Бусулис опубликовал фотографию, на которой он везет коляску по Межапарку. "Гуляем", - прокомментировал молодой четырежды отец.
Напомним, Бусулис женат на своей супруге Инге приблизительно 17 лет, а вместе они еще дольше. Совсем недавно в семье родился четвертый ребенок, его назвали Янис. Также в семье растут дочери Амелия и Эмилия, и сыночек Ленийс.
Фотогалерея: Выступление Лиепайского Симфонического оркестра и Интарса Бусулиса в концертном зале в Лиепае