Пт, 5.10.2018
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Бусулис поделился редким кадром из личной жизни

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Один из самых востребованных исполнителей Латвии и отец уже четырех детей Интарс Бусулис (40) очень активен в социальных сетях, однако личными фотографиями с женой Ингой и детьми он делится крайне редко. Этой осенью певец сделал исключение и чуть приоткрыл завесу личной жизни... 

В своем профиле Instagram Бусулис опубликовал фотографию, на которой он везет коляску по Межапарку. "Гуляем", - прокомментировал молодой четырежды отец.

Напомним, Бусулис женат на своей супруге Инге приблизительно 17 лет, а вместе они еще дольше. Совсем недавно в семье родился четвертый ребенок, его назвали Янис. Также в семье растут дочери Амелия и Эмилия, и сыночек Ленийс. 

Фотогалерея: Выступление Лиепайского Симфонического оркестра и Интарса Бусулиса в концертном зале в Лиепае 

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