Пт, 5.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Диана Арбенина представила новый клип

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот видео

Певица Диана Арбенина презентовала новый клип на трек "Короны". Ролик лидер коллектива анонсировала на своей странице в Instagram и опубликовала на официальном YouTube-канале.

В ролике показан рабочий процесс певицы, она играет на клавишах и поет в микрофон в студии. Видео выполнено в черно-белом цвете. Весь ролик выполнен на одной локации, показывая, как Арбенина поет песню.

Презентуя клип, певица пожелала подписчикам доброго утра и призвала их беречь любовь, которая нуждается в постоянной защите, как маленький ребенок. Сам клип подписан словами "Мир прекрасен. Короны — это наши птицы".

За сутки видео собрало чуть больше 29 тысяч просмотров, еще 26 тысяч видео собрало на странице певицы в Instagram.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ