Диана Арбенина представила новый клип

В ролике показан рабочий процесс певицы, она играет на клавишах и поет в микрофон в студии. Видео выполнено в черно-белом цвете. Весь ролик выполнен на одной локации, показывая, как Арбенина поет песню.

Презентуя клип, певица пожелала подписчикам доброго утра и призвала их беречь любовь, которая нуждается в постоянной защите, как маленький ребенок. Сам клип подписан словами "Мир прекрасен. Короны — это наши птицы".