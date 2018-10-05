Диана Арбенина представила новый клип
5 октября 2018, 10:51
Певица Диана Арбенина презентовала новый клип на трек "Короны". Ролик лидер коллектива анонсировала на своей странице в Instagram и опубликовала на официальном YouTube-канале.
В ролике показан рабочий процесс певицы, она играет на клавишах и поет в микрофон в студии. Видео выполнено в черно-белом цвете. Весь ролик выполнен на одной локации, показывая, как Арбенина поет песню.
Презентуя клип, певица пожелала подписчикам доброго утра и призвала их беречь любовь, которая нуждается в постоянной защите, как маленький ребенок. Сам клип подписан словами "Мир прекрасен. Короны — это наши птицы".
За сутки видео собрало чуть больше 29 тысяч просмотров, еще 26 тысяч видео собрало на странице певицы в Instagram.