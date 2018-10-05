Зарезервирована почти половина средств, предусмотренных на утепление домов

По программе государственной поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов в Латвии подано уже 403 заявки проектов, общая сумма выделяемых на них грантов достигла уже 72 млн евро, то есть на поданные проекты зарезервирована примерно половина всего выделенного на гранты финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Финансовое учреждение развития "Altum" ("Altum").
Программу государственной поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов "Altum" реализует при софинансировании из фондов ЕС. До сих пор активнее всего проекты по этой программе заявляли жители Риги и окрестностей столицы, подавшие 160 заявок. Жильцы многоквартирных домов в Курземе подали 107, в Видземе - 66, в Земгале - 54, в Латгале - 16 заявок.
Гранты выданы уже 152 проектам, реновация 98 домов находится в процессе строительства, строительные работы в 24 домах уже закончились.
В ближайшее время планируется внести в условия программы существенные изменения. Если до сих пор подать заявку на получение грантов могли жильцы домов, в которых не меньше пяти квартир, то вскоре количество квартир может быть сокращено до трех. В случаях, когда кредитное учреждение не выдает необходимое софинансирование, и заем выдает "Altum", размер гранта составит 50% вместо прежних 35%.
Программа повышения энергоэффективности многоквартирных домов действует в Латвии с сентября 2016 года.
До 2022 года ее софинансирование из Европейского фонда регионального развития составляет 156 млн евро.