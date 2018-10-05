Пт, 5.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

На МКС будут выращивать каннабис

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Марихуана

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

На Международную космическую станцию будут отправлены ростки конопли. Частная американская компания Space Tango намерена отправить их с одним из следующих запусков космического грузовика. Об этом сообщается на ее сайте.

Исследователи подозревают, что ценные медицинские растения могут изменить свои свойства в условиях невесомости. С целью изучения данного вопроса, проросшие на МКС зачатки позднее будут возвращены на Землю. Там их подвергнут генетическому и другим анализам.

В частности, ученые полагают, что растения смогут произвести соединения, которые позволят им выживать в новых условиях.

Компания  Space Tango владеет шестью лабораториями на МКС. Несколько раз в год она поставляет туда новые объекты для опытов.

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