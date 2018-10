Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить карьеру

В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!

