Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин, который раздумывал о завершении своей карьеры, принял решение продолжить выступления в новом сезоне. Он примет участие в этапах Кубка мира в сезоне-2018/19.
"В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Увидимся на Кубке Мира", - написал Шипулин в Instagram.
Летом 31-летний олимпийский чемпион Сочи в эстафете сомневался, продолжать ли ему профессиональную карьеру. В конце сентября тренировавшийся индивидуально атлет заявил, что его спортивная форма находится в состоянии "ниже плинтуса". В связи с этим Антон выражал готовность пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к чемпионату мира.
В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Шипулин присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии, который начнется через два дня в Рамзау.
Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря в словенской Поклюке, а первенство планеты с 7 по 17 марта 2019 года примет шведский Эстерсунд.
Шипулин одержал 11 побед на этапах Кубка мира в индивидуальных стартах и 44 раза поднимался на подиум. На его счету также семь медалей чемпионата мира, среди которых одно золото в эстафете.