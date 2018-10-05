Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить карьеру

"В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Увидимся на Кубке Мира", - написал Шипулин в Instagram.

Летом 31-летний олимпийский чемпион Сочи в эстафете сомневался, продолжать ли ему профессиональную карьеру. В конце сентября тренировавшийся индивидуально атлет заявил, что его спортивная форма находится в состоянии "ниже плинтуса". В связи с этим Антон выражал готовность пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к чемпионату мира.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Шипулин присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии, который начнется через два дня в Рамзау.

Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря в словенской Поклюке, а первенство планеты с 7 по 17 марта 2019 года примет шведский Эстерсунд.