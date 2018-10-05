Анастасия Севастова обогнала Остапенко и стала первой ракеткой Латвии

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в пятницу на проходящем в Пекине турнире China Open вышла в полуфинал, обыграв Доминику Цибулкову из Словакии - 6:3, 7:6 (7:5). Таким образом, Севастова уже в этот понедельник официально вернёт себе звание первой ракетки Латвии.
Матч Севастовой и Цибулковой продолжался 1 час и 41 минуту. За этой время 28-летняя Севастова сделала пять брейков, три эйса и трижды ошиблась при подаче. Доминика Цибулкова трижды взяла подачу соперницы, сделала один эйс и допустила восемь двойных ошибок. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:1 в пользу Севастовой.
В полуфинале China Open Анастасия Севастова встретится с Наоми Осакой из Японии, которая является победительницей US Open-2018 и занимет 6-ю строчку в мировом рейтинге. Выход в полуфинал принёс Севастовой 390 рейтинговых очков и звание первой ракетки Латвии, которое в прошлом году у неё отняла Алёна Остапенко.
21-летняя Остапенко также принимала участие в China Open, но проиграла уже во втором круге. Наша теннисистка потерпела одно из самых крупных поражений в своей карьере, уступив китаянке Цян Ван со счётом 0:6, 0:6.