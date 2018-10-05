Анастасия Севастова обогнала Остапенко и стала первой ракеткой Латвии

Матч Севастовой и Цибулковой продолжался 1 час и 41 минуту. За этой время 28-летняя Севастова сделала пять брейков, три эйса и трижды ошиблась при подаче. Доминика Цибулкова трижды взяла подачу соперницы, сделала один эйс и допустила восемь двойных ошибок. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:1 в пользу Севастовой.

В полуфинале China Open Анастасия Севастова встретится с Наоми Осакой из Японии, которая является победительницей US Open-2018 и занимет 6-ю строчку в мировом рейтинге. Выход в полуфинал принёс Севастовой 390 рейтинговых очков и звание первой ракетки Латвии, которое в прошлом году у неё отняла Алёна Остапенко.