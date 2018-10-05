Басков наконец рассказал, что происходит между ним и Лопыревой

Одна из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе - отношения Николая Баскова и телезвезды Виктории Лопыревой. Пара неоднократно объявляла о том, что сходится и расходится... В интервью латвийскому изданию "Vakara Ziņas" Басков наконец прояснил ситуацию.
Басков разоткровенничался: "Между нами все непросто, но мы не разошлись. У нас отношения, которые мы оберегаем, но о свадьбе сейчас нет речи".
Певец признался, что у них обоих столь напряженный график, что часто любимой он задает один и тот же вопрос: "Викуся, в каком ты городе сейчас?"
И хотя поддерживать эти отношения очень сложно, Басков ими доволен: "Быть вместе с одной и самых красивых девушек России - большое счастье".
Напомним, что в прошлом году президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram, сообщил, что 5 октября 2017 года пройдет свадьба Баскова и Лопыревой. А Басков в ответ попросил Кадырова стать свидетелем на этом торжестве. Но свадьба, увы, так и не состоялась.