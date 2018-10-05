Басков наконец рассказал, что происходит между ним и Лопыревой

Басков разоткровенничался: "Между нами все непросто, но мы не разошлись. У нас отношения, которые мы оберегаем, но о свадьбе сейчас нет речи".

Певец признался, что у них обоих столь напряженный график, что часто любимой он задает один и тот же вопрос: "Викуся, в каком ты городе сейчас?"

И хотя поддерживать эти отношения очень сложно, Басков ими доволен: "Быть вместе с одной и самых красивых девушек России - большое счастье".