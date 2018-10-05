Пт, 5.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Басков наконец рассказал, что происходит между ним и Лопыревой

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Одна из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе - отношения Николая Баскова и телезвезды Виктории Лопыревой. Пара неоднократно объявляла о том, что сходится и расходится... В интервью латвийскому изданию "Vakara Ziņas" Басков наконец прояснил ситуацию. 

Басков разоткровенничался: "Между нами все непросто, но мы не разошлись. У нас отношения, которые мы оберегаем, но о свадьбе сейчас нет речи".

Певец признался, что у них обоих столь напряженный график, что часто любимой он задает один и тот же вопрос: "Викуся, в каком ты городе сейчас?"

И хотя поддерживать эти отношения очень сложно, Басков ими доволен: "Быть вместе с одной и самых красивых девушек России - большое счастье".  

Напомним, что в прошлом году президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram, сообщил, что 5 октября 2017 года пройдет свадьба Баскова и Лопыревой. А Басков в ответ попросил Кадырова стать свидетелем на этом торжестве. Но свадьба, увы, так и не состоялась. 

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