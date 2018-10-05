Пт, 5.10.2018
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Шадурскис пожелал педагогам в День учителя энергии и положительных эмоций

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Карлис Шадурскис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр образования и науки Карлис Шадурскис, поздравляя педагогов с Днем учителя, пожелал им энергии и положительных эмоций.

Министр выразил благодарность всем, кто своими знаниями, опытом и увлеченностью делится со своими учениками, строя будущее страны и каждого ее жителя.

"Учитель, отдавая детям лучшее, вдохновляет их и помогает им исполнять свои мечты. В моих глазах учитель - это человек, создающий основу для будущего Латвии. Это не только знания и навыки, но и ценности и отношение, необходимые каждому для создания безопасной и зажиточной Латвии", - подчеркнул Шадурскис.

Министр поблагодарил учителей за работу и самоотверженность, пожелал им энергии, любви и положительных эмоций в их неутомимом труде.

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