Шадурскис пожелал педагогам в День учителя энергии и положительных эмоций
5 октября 2018, 12:18
Министр образования и науки Карлис Шадурскис, поздравляя педагогов с Днем учителя, пожелал им энергии и положительных эмоций.
Министр выразил благодарность всем, кто своими знаниями, опытом и увлеченностью делится со своими учениками, строя будущее страны и каждого ее жителя.
"Учитель, отдавая детям лучшее, вдохновляет их и помогает им исполнять свои мечты. В моих глазах учитель - это человек, создающий основу для будущего Латвии. Это не только знания и навыки, но и ценности и отношение, необходимые каждому для создания безопасной и зажиточной Латвии", - подчеркнул Шадурскис.
Министр поблагодарил учителей за работу и самоотверженность, пожелал им энергии, любви и положительных эмоций в их неутомимом труде.