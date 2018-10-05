Пт, 5.10.2018
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Бывшая девушка принца Гарри разделась догола ради снимка с акулой Она могла быть на месте Меган!

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Крессида Бонас

ФОТО: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Бывшая девушка принца Гарри - британская танцовщица и модель Крессида Бонас - снялась обнаженной для антирыболовной кампании Fishlove («Любовь к рыбе») вместе с американской актрисой Элизабет Макговерн, дочерью Майкла Джексона Пэрис и другими известными личностями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На черно-белой фотографии 29-летняя Бонас позирует лицом к камере, прижимая к груди небольшую акулу.

«Злоупотребление рыбной ловлей не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит ущерб тем, кто зависит от океана»,

— прокомментировала съемку модель. Затем она добавила, что гордится участием в экологической акции и надеется привлечь внимание общества к проблеме перелова.

57-летняя Элизабет Макговерн также сфотографировалась без одежды со скумбрией, а 20-летняя Пэрис Джексон показала татуировки на фотографии с большим красноперым опахом.

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