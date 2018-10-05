Латвия впервые в истории освободила заложника в море: на яхте находился похищенный мужчина

В эту среду Госполиция получила информацию о том, что в водах Балтийского моря на яхте находится похищенный подданный Латвии. При участи антитеррористического отряда "Омега", Национальных вооруженных сил и погранохраны Латвии была проведена масштабная операция, в результате которой в течение нескольких часов похищенный мужчина был освобожден, а подозреваемый задержан.
Благодаря удачному сотрудничеству, первая в истории Латвии операция по освобождению заложника на воде завершилась успешно, никто не пострадал. Начат уголовный процесс, выясняются мотивы преступления.
3 октября в 8 часов утра Госполиция получила информацию о возможном похищении мужчины 1965 года рождения. Похищенное лицо находилось в Балтийском море. Пострадавший сообщил о произошедшем своим родственникам, которые и связались с Госполицией.
Незамедлительно были начаты необходимые оперативные и следственные мероприятия. Принимая во внимание серьезность ситуации, были привлечены сотрудники спецотряда "Омега", сотрудники погранохраны и НВС. Из Риги в Рою, ближайшее место к возможному местонахождению яхты, был послан вертолет Национальных вооруженных сил. Кроме того, в операции использовались корабли НВС и корабль Госпогранохраны.
Благодаря сотрудничеству всех служб в короткое время было установлено местонахождение лица. Похищенный мужчина находился на яхте в Рижском заливе, примерно в двух часах езды от берега.
В час дня после проведения спецоперации по освобождению кризис был разрешен. Кроме того, была задержан и возможный похититель - водитель яхты 1971 года рождения, который ранее в поле зрения не попадал.
Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует, что пострадавший ранее знал подозреваемого, который хотел увезти его против его воли из Швеции в Латвию. Других людей на яхте не было. Точные обстоятельства произошедшего и мотив преступления выясняется. Как подозреваемый, так и пострадавший - подданные Латвии.
Оценивая проведенную работу, глава Отдела раскрытия убийств и поиска лиц Криминального управления Криминальной полиции Госполиции Роман Яшин указал: «Чтобы спасти жизнь человека, мы реагируем на каждый вызов. В этой операции было задействовано большое число полицейских, военных и пограничников, и не важно, сколько ресурсов необходимо, чтобы достичь цели!»
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по Статье 153, часть 1 — за похищение людей. За такое преступление в законе предусмотрен срок до 5 лет, принудительные работы и денежный штраф. Сейчас ведется следствие.
Это первый операция по освобождению заложников в Латвии, которая была произведена на воде. С участием всех структур она была завершена успешно и никто не пострадал.