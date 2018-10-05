Латвия впервые в истории освободила заложника в море: на яхте находился похищенный мужчина

Благодаря удачному сотрудничеству, первая в истории Латвии операция по освобождению заложника на воде завершилась успешно, никто не пострадал. Начат уголовный процесс, выясняются мотивы преступления.

3 октября в 8 часов утра Госполиция получила информацию о возможном похищении мужчины 1965 года рождения. Похищенное лицо находилось в Балтийском море. Пострадавший сообщил о произошедшем своим родственникам, которые и связались с Госполицией.

Незамедлительно были начаты необходимые оперативные и следственные мероприятия. Принимая во внимание серьезность ситуации, были привлечены сотрудники спецотряда "Омега", сотрудники погранохраны и НВС. Из Риги в Рою, ближайшее место к возможному местонахождению яхты, был послан вертолет Национальных вооруженных сил. Кроме того, в операции использовались корабли НВС и корабль Госпогранохраны.

Благодаря сотрудничеству всех служб в короткое время было установлено местонахождение лица. Похищенный мужчина находился на яхте в Рижском заливе, примерно в двух часах езды от берега.

В час дня после проведения спецоперации по освобождению кризис был разрешен. Кроме того, была задержан и возможный похититель - водитель яхты 1971 года рождения, который ранее в поле зрения не попадал.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует, что пострадавший ранее знал подозреваемого, который хотел увезти его против его воли из Швеции в Латвию. Других людей на яхте не было. Точные обстоятельства произошедшего и мотив преступления выясняется. Как подозреваемый, так и пострадавший - подданные Латвии.

Оценивая проведенную работу, глава Отдела раскрытия убийств и поиска лиц Криминального управления Криминальной полиции Госполиции Роман Яшин указал: «Чтобы спасти жизнь человека, мы реагируем на каждый вызов. В этой операции было задействовано большое число полицейских, военных и пограничников, и не важно, сколько ресурсов необходимо, чтобы достичь цели!»

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по Статье 153, часть 1 — за похищение людей. За такое преступление в законе предусмотрен срок до 5 лет, принудительные работы и денежный штраф. Сейчас ведется следствие.