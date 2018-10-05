Президент Филиппин может уйти в отставку из-за тяжелой болезни

"Я пока не знаю, в каком состоянии мое здоровье, мне нужно дождаться результатов", - сказал 73-летний председатель государства на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии.

Дутерте признался, что недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода). Также Дутерте рассказал о ежедневных мигренях и болях в позвоночнике.

"Если это рак, то так тому и быть. Если это третья стадия, лечения не будет. Я не буду продлевать агонию ни на этой должности, ни на какой-либо еще", - заявил президент.