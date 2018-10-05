Экс-канцлер ФРГ Шредер женится; друг Путин не приедет

Экс-канцлер ФРГ, а ныне глава совета директоров российского концерна "Роснефть" Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и его супруга Со Ён Ким в пятницу, 5 октября, отпразднуют свою свадьбу в берлинском отеле Adlon. На торжества приглашены около 150 гостей, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) с супругой, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, бывший глава МВД ФРГ Отто Шили (Otto Schily), певец из группы Scorpions Клаус Майне (Klaus Meine) и актриса Вероника Феррес (Veronica Ferres).

Близкий друг Шрёдера - президент России Владимир Путин , по информации dpa, на свадьбу не приедет.

74-летний социал-демократический политик Герхард Шрёдер и его 49-летняя супруга - уроженка Южной Кореи Со Ён Ким расписались еще в мае. Для Шрёдера это уже пятый брак, для его жены - второй.

Свадебное путешествие по Саксонии

В свадебное путешествие молодые отправятся в восточные федеральные земли Германии - по желанию Со Ён Ким, которая в 1991 году находилась в Восточной Германии на учебе. Новоиспеченные супруги, в числе прочего, осмотрят культурные достопримечательности Веймара, сходят на оперу "Кармен" в Дрездене, посетят всемирно известную мануфактуру по производству фарфора в Майсене и Лейпциг.