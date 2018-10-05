Пт, 5.10.2018
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В субботу облачность уменьшится, потеплеет до +19 градусов

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу ночью и утром во многих местах в Латвии ожидаются дожди, преимущественно небольшие и кратковременные, прогнозируют синоптики.

Днем облачность уменьшится, пасмурно будет только в северной части страны. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью и утром - от +9 до +14 градусов, во второй половине дня - от +14 до +19 градусов.

Скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 9-14 м/сек., ночью и утром на морском побережье - 18 м/сек.

В Риге ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем ожидается преимущественно ясная погода. Умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью +13 градусов, во второй половине дня потеплеет до +18 градусов. 

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