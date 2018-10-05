В субботу облачность уменьшится, потеплеет до +19 градусов
5 октября 2018, 14:59
В субботу ночью и утром во многих местах в Латвии ожидаются дожди, преимущественно небольшие и кратковременные, прогнозируют синоптики.
Днем облачность уменьшится, пасмурно будет только в северной части страны. Существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью и утром - от +9 до +14 градусов, во второй половине дня - от +14 до +19 градусов.
Скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 9-14 м/сек., ночью и утром на морском побережье - 18 м/сек.
В Риге ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем ожидается преимущественно ясная погода. Умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью +13 градусов, во второй половине дня потеплеет до +18 градусов.