Волна жалоб на Windows 10: из папки "Мои документы" пропадают файлы

Один из пользователей отметил, что это произошло после автообновления системы. Вернуть файлы с помощью отката он не смог.

"Папка "Документы" была полностью удалена, в результате чего все данные (файлы Word, таблицы и другие) уничтожены. Все потеряно, а последняя резервная копия была сделана очень давно", - отметил один из Twitter-юзеров.

Другой заявил, что система удалила 220 ГБ данных, которые он собирал на протяжении 23 лет. Об этом он рассказал на форуме Microsoft.