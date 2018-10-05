Пт, 5.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Вышел трейлер фильма "Неприкасаемые" с Николь Кидман

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кадр из фильма

ФОТО: скриншот видео

В Сети опубликован трейлер фильма "Неприкасаемые" с Брайаном Крэнстоном и Николь Кидман в главных ролях. Лента является ремейком французской трагикомедии "1+1".

По сюжету фильма, богатый мужчина прикован к инвалидному креслу.

Он ведет размеренный и скучный образ жизни. Однако все меняется, когда у него появляется помощник, недавно освобожденный из тюрьмы.

В фильме, помимо Кидман и Крэнстона, также снимается Кевин Харт. А режиссером выступил Нил Бергер. 

Выход картины в прокат ожидается в январе 2019 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ