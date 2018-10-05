Вышел трейлер фильма "Неприкасаемые" с Николь Кидман
5 октября 2018, 15:35
В Сети опубликован трейлер фильма "Неприкасаемые" с Брайаном Крэнстоном и Николь Кидман в главных ролях. Лента является ремейком французской трагикомедии "1+1".
По сюжету фильма, богатый мужчина прикован к инвалидному креслу.
Он ведет размеренный и скучный образ жизни. Однако все меняется, когда у него появляется помощник, недавно освобожденный из тюрьмы.
В фильме, помимо Кидман и Крэнстона, также снимается Кевин Харт. А режиссером выступил Нил Бергер.
Выход картины в прокат ожидается в январе 2019 года.