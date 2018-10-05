"Cert.lv": признаков повышенных киберугроз во время выборов 13-го Сейма пока нет

"Cert.lv" пока не получала сообщений о хакерских атаках на какой-либо сайт или систему, связанных с выборами Сейма.

Готовясь к выборам, "Cert.lv" образовала рабочую группу, в состав которой входят представители Центральной избирательной комиссии, "Cert.lv" и других структур, на протяжении шести месяцев выявлявшую и устранявшую возможные недочеты и обеспечившую соответствующий процесс и процедуру в целом.

"Cert.lv" уже работает в режиме повышенной готовности, четко определила процедуры на случай инцидентов и разработала координирование причастных сторон.