"Cert.lv": признаков повышенных киберугроз во время выборов 13-го Сейма пока нет

Признаков, которые свидетельствовали бы о повышенных киберугрозах во время выборов 13-го Сейма пока нет, сообщила агентству ЛETA представитель организации по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Сert.lv" Лига Бесере.
"Cert.lv" пока не получала сообщений о хакерских атаках на какой-либо сайт или систему, связанных с выборами Сейма.
Готовясь к выборам, "Cert.lv" образовала рабочую группу, в состав которой входят представители Центральной избирательной комиссии, "Cert.lv" и других структур, на протяжении шести месяцев выявлявшую и устранявшую возможные недочеты и обеспечившую соответствующий процесс и процедуру в целом.
"Cert.lv" уже работает в режиме повышенной готовности, четко определила процедуры на случай инцидентов и разработала координирование причастных сторон.
Выборы Сейма 13-го созыва пройдут в субботу, 6 октября, на 954 избирательных участках в Латвии и 121 участке в 45 зарубежных странах. Избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 до 20.00 по местному времени.