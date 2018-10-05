8-летняя шведка нашла в озере древний меч. Ему 1500 лет
5 октября 2018, 16:12
Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге страны. Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше.
"Не каждый день наступаешь на меч в озере", - сказал представитель музея Микаэл Нордстрём.
Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие, передает BBC.
"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.