О том, что гормоны влияют на поведение мужчин, ставших отцами, на страницах этого издания заявили американские исследователи из Университета Нотр-Дам в США.

Согласно их заключению, чем ниже у мужчины уровень полового гормона тестостерона, тем лучше он справляется с обязанностями родителя.

В исследовании ученых из США приняли участие 300 мужчин, только что ставших отцами (среди них были как те, кто стал родителем впервые, так и те, у кого уже имелись дети). Специалисты установили:

чаще всего брали новорожденного ребенка на руки и больше о нем заботились те мужчины, в крови которых было зафиксировано особенно большое количество стрессового гормона кортизола и крайне низкое – тестостерона.

Эта закономерность сохранялась по меньшей мере в течение трех месяцев после рождения малышей.

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По словам специалистов,

слишком высокий уровень тестостерона не дает мужчине поступать в период заботы о новорожденном «по-женски», то есть опекать чадо, возиться с ним, держать на руках.