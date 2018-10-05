Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Полиция зарегистрировала 32 случая своевременно не убранной предвыборной рекламы

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Надпись "Полиция"

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Госполиция в пятницу до 19 часов зарегистрировала 32 случая своевременно не убранной предвыборной рекламы, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.

По каждому из случаев начата проверка, добавила она.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) агентству ЛЕТА сообщили, что в течение всего дня поступала информация о возможных нарушениях запрета на предвыборную агитацию. Люди сообщали об оплаченной агитации в интернете и о раздаче буклетов. Бюро рассматривает и проверяет полученную информацию.

Как сообщалось, за день до выборов и в день выборов размещение материалов предвыборной агитации запрещено.

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