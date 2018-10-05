Полиция зарегистрировала 32 случая своевременно не убранной предвыборной рекламы
5 октября 2018, 20:38
Госполиция в пятницу до 19 часов зарегистрировала 32 случая своевременно не убранной предвыборной рекламы, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.
По каждому из случаев начата проверка, добавила она.
В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) агентству ЛЕТА сообщили, что в течение всего дня поступала информация о возможных нарушениях запрета на предвыборную агитацию. Люди сообщали об оплаченной агитации в интернете и о раздаче буклетов. Бюро рассматривает и проверяет полученную информацию.
Как сообщалось, за день до выборов и в день выборов размещение материалов предвыборной агитации запрещено.