Полиция зарегистрировала 32 случая своевременно не убранной предвыборной рекламы

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) агентству ЛЕТА сообщили, что в течение всего дня поступала информация о возможных нарушениях запрета на предвыборную агитацию. Люди сообщали об оплаченной агитации в интернете и о раздаче буклетов. Бюро рассматривает и проверяет полученную информацию.