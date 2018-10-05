"Авангард" забросил пять шайб в ворота "Динамо". Третье подряд поражение рижан

"Динамо" пропустило гол уже на 28-й секунде матча, когда Максим Чудинов нанёс удар по воротам, а первым у отскочившей шайбы оказался Сергей Широков. На 13-й минуте "Авангард" удвоил своё преимущество — после удара Вилле Покка шайба вновь отскочила и первым на добивании оказался Кирилл Семёнов, который сделал счёт 2:0.

Во втором периоде Гудлевскис не увидел удар Коди Франсона, который пробил с синей линии — счёт стал 3:0. Спустя несколько минут "Динамо" не реализовало третье численное преимущество, чем и воспользовался "Авангард". В одном из эпизодов один на один с нашим вратарём вышел Илья Михеев, который свою возможность не упустил — 4:0.

В заключительном периоде у "Динамо" быстро получилось отквитать один гол — шайбу, после передачи Видделя и Дарзиньша, забросил Мюттюнен. Несколько минут спустя рижанам удалось забить ещё один гол — точным ударом в нижний угол отметился Линус Виддель. В какой-то момент показалось, что "Динамо" сможет вернуться в игру, но интригу убил всё тот же Покка, который установил окончательный счёт в матче — 5:2.