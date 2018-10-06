Сб, 6.10.2018
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Октябрь уже наступил, но воздух сегодня прогреется до +19 градусов Отличная погода!

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В субботу облачность в Латвии уменьшится, будет светить солнце, хотя в некоторых регионах Видземе в первой половине дня еще возможен небольшой дождь.

Температура воздуха днем повысится до +14..+19 градусов, южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге сегодня ожидается незначительная облачность, без осадков. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +18 градусов.

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