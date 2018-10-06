Балтийские страны планируют тестировать беспилотный транспорт на шоссе "Via Baltica"

Эстония, Латвия и Литва планируют вместе снабдить шоссе "Via Baltica" сетью 5G, чтобы разрабатывать инновационные транспортные системы, в том числе тестировать беспилотные автомобили.
Три балтийские страны 28 сентября подписали меморандум, в котором согласовали постепенное внедрение сетей 4G+, 4G++ и 5G на участке от Таллинна до границы Литвы и Польши для развития беспилотного транспорта.
Стороны рассчитывают максимально быстро достичь своих целей с учетом финансовых рамок ЕС на период 2021-2027 годов. При этом балтийские страны готовы к сотрудничеству и с другими странами, чтобы еще быстрее развивать беспилотный транспорт.
Меморандум подписали министр предпринимательства и ИТ Эстонии Рене Таммист, министр транспорта Латвии Улдис Аугулис и министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.