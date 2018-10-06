Севастова обыграла шестую ракетку мира и вышла в финал турнира в Пекине

В полуфинальном матче Севастова обыграла японку Наоми Осаку, которая занимает шестое место в мировом рейтинге — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время Анастасия сделала девять эйсов, три брейка и один раз ошиблась при подаче. Её соперница трижды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:1 в пользу Севастовой.