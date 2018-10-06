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Севастова обыграла шестую ракетку мира и вышла в финал турнира в Пекине

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Наоми Осака и Анастасия Севастова

ФОТО: Mark Schiefelbein/AP/Scanpix

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла Наоми Осаку из Японии и вышла в финал турнира China Open. Это достижение позволит ей установить новый личный рекорд в рейтинге.

В полуфинальном матче Севастова обыграла японку Наоми Осаку, которая занимает шестое место в мировом рейтинге — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время Анастасия сделала девять эйсов, три брейка и один раз ошиблась при подаче. Её соперница трижды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:1 в пользу Севастовой.

За выход в финал наша теннисистка заработала 650 рейтинговых очков — это позволит ей установить личный рекорд и подняться на 12-е место в рейтинге. Выход в финал China Open вернул Севастовой звание первой ракетки Латвии, которое год назад отобрала у неё Алёна Остапенко.

В финале Севастова сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки, которая является второй ракеткой мира, либо с китаянкой Ван Цян (28-я ракетка). Во втором круге соревнований китаянка обыграла Алёну Остапенко со счётом 6:0, 6:0.

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