Лукашенко назвал правовую защиту от домашнего насилия «дурью с Запада»

Концепция соответствующего законопроекта была разработана белорусским МВД. В частности, в нем впервые вводится понятие «экономического насилия» и предусмотрено обращение в компетентные органы при любом случае жестокого обращения с детьми.

«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», — сказал Лукашенко, передает Gazeta ru.