Лукашенко назвал правовую защиту от домашнего насилия «дурью с Запада»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что законопроект о противодействии домашнему насилию является «дурью, взятой с Запада». Слова белорусского президента передает «Интерфакс».
Концепция соответствующего законопроекта была разработана белорусским МВД. В частности, в нем впервые вводится понятие «экономического насилия» и предусмотрено обращение в компетентные органы при любом случае жестокого обращения с детьми.
«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», — сказал Лукашенко, передает Gazeta ru.
Он также посчитал, что «противодействие насилию в семье» является «модной» формулировкой, которая пришла из западных стран. Лукашенко заверил, что на Западе скоро не будет семей, так как там «мужик на мужике женится или замуж выходит».