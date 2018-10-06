Конец быстрых кредитов. "Теперь все только начнется..."

Если вступит в силу новая регула о небанковском кредитовании, краткосрочные кредиты больше будут не доступны потребителям, указывает Латвийская ассоциация альтернативных финансовых услуг. Если нельзя будет брать быстрые кредиты, то раскроется фактическая экономическая ситуация большой части общества и это будет социальная катастрофа. Долги жителей Латвии уже сейчас превышают 5 млрд 579 млн евро.
4 октября Сейм принял поправки к закону о защите прав потребителей, которые предусматривают ограничение выплат быстрых кредитов. Существенные изменения связаны с общими выплатами по кредиту, которые не должны превышать 0,07% в день от суммы кредита.
Компании быстрых кредитов указывают, что эта цифра ниже себестоимости услуги, а значит невыгодна. Фирмы отрасли даже обсуждают возможность прекращения деятельности в Латвии.
Второй вариант - заняться долгосрочными займами, что по сути не отличается от выдаваемых банками. "Коммерческие банки Латвии выдают потребительский кредит начиная с 500 евро, поскольку обслуживание малых кредитов для них не выгодно. Небанковский сектор до сих пор находил возможность выдачи и малых кредитов, обслуживая тот сегмент клиентов, которые не интересны банкам из-за маленьких сумм. С новым регулированием фирмы небанковского кредитования больше не смогут этого делать, поскольку ограничение цены услуги ниже расходов", - указывает глава Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболтиньш. По прогнозам ассоциации, в следующем году госбюджет не досчитается 6-8 млн евро в виде налогов.
За каждым долгом латвийская семья
Компании, выдающие быстрые кредиты, считают, что новые правила снизят доступность финансовой услуги, особенно для людей в регионах, и будут способствовать социальной расслоенности.
На этот раз с ними согласны и оппоненты - Латвийская ассоциация кредитодателей: если новое регулирование вступит в силу и фирмы быстрых кредитов перестанут выдавать деньги, мы увидим фактическую экономическую ситуацию и она не будет приятной.
Член правления ассоциации и консультант Айвар Руди говорит: как только остановится поток денег, сразу увеличится число должников, поскольку люди занимают, чтобы погасить другие кредиты, лизинговые платежи, оплатить арендную плату, коммунальные платежи. "Допускаю, что стремительно растущее число должников станет еще более выраженным и оно возрастет", - говорит Руди, добавляя, что с этим появятся и новые социальные проблемы. По его мнению, попытка упорядочить рынок быстрых кредитов не продумана и не вступит в силу, поскольку вызовет эффект бури. "Это еще не точка, давление на президента будет большим".
Он напомнил, что в 2007 году у судебных исполнителей было 81 843 дел о взыскании долгов на 205,5 млн евро.
В 2018 году за 6 месяцев число таких дел выросло до 431 502 на сумму 5 млрд 579 млн 800 тысяч евро.
Руди говорит, что эти цифры свидетельствуют о драматизме ситуации, особенно потому, что за ними стоят конкретные люди, семьи. По его мнению, кризис не закончился. "Рос долгов огромен - миллионы каждый год. К тому же долги все время продолжают расти. Эти цифры не отображают дела, которые есть у внесудебных взыскателей долгов, в плохих портфелях банков".
"Когда мы говорим о петле быстрых кредитов, надо понимать, что большая часть берет деньги не на шикарную жизнь, а чтобы заплатить за элементарные вещи - квартиры, еду", - говорит Руди, которые в эти годы проконсультировал около 15 000 человек.
Ежедневно мы сталкиваемся с тем, что люди не могу свести концы с концами.
"Мы все еще боремся с последствиями. В начале 2008 года в виде кредитов было выдан 21 млрд евро. Когда денежный поток стремительно прерывается, необходимость остается. Во время кризиса из-за ипотечных кредитов у людей отбирали имущество, но они все равно оставались должны банкам, разница взыскивалась".
Жизнь закончилась... в Латвии
Представитель ассоциации указал, что за астрономическими цифрами долгов есть люди работоспособного возраста, экономическая жизнь которых в Латвии закончилась. Таких, кто выбрался из долгов с помощью процесса неплатежеспособности физических лиц, мало - около 7500. Договоренностей с банками о добровольном погашении долгов достигли около 1200 человек. Это означает, что в целом после финансового кризиса от долговых ужасов освободились около 9 тысяч человек. Что случилось с остальными? "Часть продолжает получать легальную минимальную зарплату и пытается выжить, большая часть уехала. Самое плохое, что многие переместились в "серую зону"".
Дальнобойщик в "жирные годы" согласился стать поручителем сыну, когда тот взял кредит на приобретение дома. Сын имущество потерял и в спешке уехал за рубеж. С отца начали взыскивать долг - 80 000 евро.
Возможности работать в Латвии, чтобы разрешить ситуацию, из-за самовольства судебных исполнителей, у них фактически не было.
"Ему заблокировали банковскую карту, поэтому он не мог рассчитаться за топливо. Когда фирма, где он работал, перечислили командировочные, которые нужны, чтобы шофер мог работать, они сразу пропали со счета". Мужчина был не лыком шит. Чтобы судебные исполнители не могли заблокировать его карту, он оформился на работу в эстонскую компанию. Конечно, налоги с зарплаты идут в бюджет соседней страны.
"Судебные исполнители творческие", - иронизирует консультант. Конкретный случай: выписка отправляется в бухгалтерию фирмы. У человека хорошая зарплата - 1500 евро. Для погашения долга с нее удерживаются 30-50%. Когда на банковский счет переводится оставшаяся часть зарплаты, с нее сразу удерживается определенная сумма, остается лишь минималка. Руди говорит, что это незаконно, но судебные исполнители могут считать, что должник не проинформировал их о том, что деньги, которые приходят на счет, это зарплата.
У нас все построено против человека - если он не знает законов, то система его уничтожит.
Мать стала поручителем сыну, который купил квартиру. В 2009 году банк забрал у сына недвижимость, но он все равно остался должен банку. Банк продал иск не только к нему, но и к поручителю.
Женщина на почте получала пенсию - 270 евро. Когда она пришла в очередной раз, выяснилось, что пенсии нет - "снята до нуля".
"Женщина нам позвонила с опозданием. Сначала мы не поверили, что такое возможно. Пока выясняли ситуацию, настало время следующей пенсии, и снова по нулям. Выяснилось, что судебный исполнитель считал, что он не проинформирован о том, что это пенсионный счет".
Руди напомнил, что к судебному исполнителю надо обращаться в течение 15 дней после получения извещения. Он говорит, что в наших людях глубоко сидит чувство вины за долг, стыд, поэтому люди не говорят, не борются за свои права и вовремя не обращаются за помощью.
Принятые депутатами поправки к закону определяют, что в кредитном договоре, который заключается на срок до 30 дней и предусматривает выплату долга одним платежом, сумма не может превышать 50% установленной в стране минимальной зарплаты, т.е. 215 евро.
Также планируется, что срок выплаты такого дога будет запрещено продлевать более 2-х раз. Это не будет относиться к случаям, когда для выплаты кредита предлагается график платежей, согласно которому основная сумма будет выплачиваться по частям.
В свою очередь, чтобы согласно закону кредитодатель мог оценить способность потребителя выплатить кредит, предусмотрено установить, что на информацию, полученную от самого клиента, можно опираться только в том случае, если она документально обоснована. Также в законопроекте определена обязанность с помощью бюро кредитной информации обмениваться сведениями об обязательствах клиентов и их поручителей, а также о ходе выплат.
Изменения, которые относятся к общим выплатам по кредитам и рекламе кредитных услуг, вступят в силу 1 июля 2019 года. В свою очередь, остальные поправки - 1 января 2019 года. Поправки к закону поддержали 90 депутатов, ни один ни воздержался и не был против.