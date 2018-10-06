Конец быстрых кредитов. "Теперь все только начнется..."

Ежедневно мы сталкиваемся с тем, что люди не могу свести концы с концами.

"Мы все еще боремся с последствиями. В начале 2008 года в виде кредитов было выдан 21 млрд евро. Когда денежный поток стремительно прерывается, необходимость остается. Во время кризиса из-за ипотечных кредитов у людей отбирали имущество, но они все равно оставались должны банкам, разница взыскивалась".

Жизнь закончилась... в Латвии

Представитель ассоциации указал, что за астрономическими цифрами долгов есть люди работоспособного возраста, экономическая жизнь которых в Латвии закончилась. Таких, кто выбрался из долгов с помощью процесса неплатежеспособности физических лиц, мало - около 7500. Договоренностей с банками о добровольном погашении долгов достигли около 1200 человек. Это означает, что в целом после финансового кризиса от долговых ужасов освободились около 9 тысяч человек. Что случилось с остальными? "Часть продолжает получать легальную минимальную зарплату и пытается выжить, большая часть уехала. Самое плохое, что многие переместились в "серую зону"".

Дальнобойщик в "жирные годы" согласился стать поручителем сыну, когда тот взял кредит на приобретение дома. Сын имущество потерял и в спешке уехал за рубеж. С отца начали взыскивать долг - 80 000 евро.

Возможности работать в Латвии, чтобы разрешить ситуацию, из-за самовольства судебных исполнителей, у них фактически не было.

"Ему заблокировали банковскую карту, поэтому он не мог рассчитаться за топливо. Когда фирма, где он работал, перечислили командировочные, которые нужны, чтобы шофер мог работать, они сразу пропали со счета". Мужчина был не лыком шит. Чтобы судебные исполнители не могли заблокировать его карту, он оформился на работу в эстонскую компанию. Конечно, налоги с зарплаты идут в бюджет соседней страны.

"Судебные исполнители творческие", - иронизирует консультант. Конкретный случай: выписка отправляется в бухгалтерию фирмы. У человека хорошая зарплата - 1500 евро. Для погашения долга с нее удерживаются 30-50%. Когда на банковский счет переводится оставшаяся часть зарплаты, с нее сразу удерживается определенная сумма, остается лишь минималка. Руди говорит, что это незаконно, но судебные исполнители могут считать, что должник не проинформировал их о том, что деньги, которые приходят на счет, это зарплата.

У нас все построено против человека - если он не знает законов, то система его уничтожит.

Мать стала поручителем сыну, который купил квартиру. В 2009 году банк забрал у сына недвижимость, но он все равно остался должен банку. Банк продал иск не только к нему, но и к поручителю.

Женщина на почте получала пенсию - 270 евро. Когда она пришла в очередной раз, выяснилось, что пенсии нет - "снята до нуля".