Ушаков: после выборов надеюсь на повышение благосостояния Латвии
6 октября 2018, 15:52
После парламентских выборов лидер "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков надеется на повышение благосостояния Латвии. Об этом он заявил сегодня после голосования на 108-м избирательном участке во Дворце культуры ВЭФ.
Ушаков отметил, что после выборов наступят перемены, и люди смогут гордиться тем, что националисты ничего не решают.
На вопрос о том, какой поддержки от избирателей ожидает "Согласие", Ушаков ответил, что воздержится от прогнозов, а то, сделало ли "Согласие" достаточно, чтобы убедить граждан голосовать за него, завтра покажут результаты выборов.
Мэр не сообщил, за кого голосовал. На участок он пришел вместе с супругой Иветой и сыном Томом.