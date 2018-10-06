Ушаков: после выборов надеюсь на повышение благосостояния Латвии

Ушаков отметил, что после выборов наступят перемены, и люди смогут гордиться тем, что националисты ничего не решают.

На вопрос о том, какой поддержки от избирателей ожидает "Согласие", Ушаков ответил, что воздержится от прогнозов, а то, сделало ли "Согласие" достаточно, чтобы убедить граждан голосовать за него, завтра покажут результаты выборов.

Мэр не сообщил, за кого голосовал. На участок он пришел вместе с супругой Иветой и сыном Томом.

ФОТО: LETA