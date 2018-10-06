Ей 40, ему 56... В семье Кучинскиса ожидается пополнение!

В последнее время Кучинскис на всех светских мероприятиях появлялся на публике один, но во время визита Папы Римского Франциска в Латвию, 24 сентября, пара наконец была замечена вместе. Издание обратило внимание, что супруга премьер-министра находится в интересном положении.