Ей 40, ему 56... В семье Кучинскиса ожидается пополнение!
6 октября 2018, 20:29
Политики редко делятся происходящим в личной жизни, но журнал Vakara Ziņas узнал, что в семье премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса (56) и его жены Лайне (40) снова ожидается пополнение!
В последнее время Кучинскис на всех светских мероприятиях появлялся на публике один, но во время визита Папы Римского Франциска в Латвию, 24 сентября, пара наконец была замечена вместе. Издание обратило внимание, что супруга премьер-министра находится в интересном положении.
В разговоре с журналом Vakara Ziņas Лайне призналась, что уже больше месяца пребывает в декретном отпуске.
Отметим что, для Мариса Кучинскиса это будет четвертый ребенок, третий с нынешней женой.