Сб, 6.10.2018
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Ей 40, ему 56... В семье Кучинскиса ожидается пополнение!

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Лайне Кучинска и Марис Кучинскис

ФОТО: LETA

Политики редко делятся происходящим в личной жизни, но журнал Vakara Ziņas узнал, что в семье премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса (56) и его жены Лайне (40) снова ожидается пополнение!

В последнее время Кучинскис на всех светских мероприятиях появлялся на публике один, но во время визита Папы Римского Франциска в Латвию, 24 сентября, пара наконец была замечена вместе. Издание обратило внимание, что супруга премьер-министра находится в интересном положении.

В разговоре с журналом Vakara Ziņas Лайне призналась, что уже больше месяца пребывает в декретном отпуске.

Отметим что, для Мариса Кучинскиса это будет четвертый ребенок, третий с нынешней женой.

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