Сб, 6.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Полиция задержала пять человек за агрессивное поведение на участках

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ФОТО: TVNET

Государственная полиция сегодня задержала для дачи разъяснений пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках, сообщила агентству ЛЕТА представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите.

Полиция зарегистрировала отдельные случаи, когда на участках возникли конфликтные ситуации. Разрешены они были на месте. В четырех случаях начато административное делопроизводство.

До 15.00 полиция также получила 24 сообщения о нарушениях правил агитации и отреагировала на них. В ряде случаев полученная информация не подтвердилась.

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