Полиция задержала пять человек за агрессивное поведение на участках
6 октября 2018, 16:24
Государственная полиция сегодня задержала для дачи разъяснений пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках, сообщила агентству ЛЕТА представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите.
Полиция зарегистрировала отдельные случаи, когда на участках возникли конфликтные ситуации. Разрешены они были на месте. В четырех случаях начато административное делопроизводство.
До 15.00 полиция также получила 24 сообщения о нарушениях правил агитации и отреагировала на них. В ряде случаев полученная информация не подтвердилась.