Министр: таких инцидентов, как взлом "draugiem.lv", можно было ожидать

Министр подчеркнул, что государственные учреждения готовы отразить возможное вмешательство в ход выборов в Латвии.

Он не стал комментировать, есть ли у него догадки о том, кто совершил кибератаку и с какой целью, указав, что установить это должны правоохранительные органы.

Как сообщалось, сегодня во второй половине дня был взломана социальная сеть "draugiem.lv", на которой размещена российская пропаганда.

При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялись российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.

На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир"".

Представитель "Draugiem Group" Янис Палкавниекс подтвердил агентству ЛЕТА, что на сайт "Draugiem.lv" совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.