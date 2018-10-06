Министр: таких инцидентов, как взлом "draugiem.lv", можно было ожидать

Инцидентов, связанных со взломом различных интернет-сайтов, в день выборов можно было ожидать, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, комментируя кибератаку на социальную сеть "draugiem.lv".
Министр подчеркнул, что государственные учреждения готовы отразить возможное вмешательство в ход выборов в Латвии.
Он не стал комментировать, есть ли у него догадки о том, кто совершил кибератаку и с какой целью, указав, что установить это должны правоохранительные органы.
Как сообщалось, сегодня во второй половине дня был взломана социальная сеть "draugiem.lv", на которой размещена российская пропаганда.
При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялись российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.
На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир"".
Представитель "Draugiem Group" Янис Палкавниекс подтвердил агентству ЛЕТА, что на сайт "Draugiem.lv" совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.
Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий "Cert.lv" Лига Бесере сообщила, что "Cert.lv" активно работает над выяснением причин и источников взлома.