Сб, 6.10.2018
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К 16 часам на выборах проголосовали 39% избирателей

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня к 16.00 на выборах Сейма проголосовали 604,6 тыс. человек, что составляет 39,06% граждан с правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В этих данных учтены также те, кто проголосовал досрочно в течение трех дней до выборов, то есть 2,18% избирателей.

Сегодня с 7.00 до 16.00 проголосовала 571 тыс. избирателей, что составляет 36,87% их общего количества.

При этом, среди крупных городов самые активные избиратели пока в Валмиере, а самые неактивные - в Даугавпилсе. Так, в Валмиере уже проголосовали - 53,38% от общего числа избирателей в городе, в Екабпилсе - 45,15%, в Лиепае - 44,51%, в Елгаве - 43,59%, в Вентспилсе - 41,06%, в Резекне - 40,33%, в Юрмале - 39,22%, в Риге - 34,88%, а в Даугавпилсе - 31,77%.

Явка избирателей на нынешних выборах к 16.00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 42,29% избирателей.

В целом количество избирателей, имеющих право голоса, составляет 1 548 100 человек.

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