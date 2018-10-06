Активнее всего голосуют в Валмиере, пассивнее - в Даугавпилсе

В Валмиере проголосовали 53,38% общего числа избирателей в городе, в Екабпилсе - 45,15%, в Лиепае - 44,51%, в Елгаве - 43,59%, в Вентспилсе - 41,06%, в Резекне - 40,33%, в Юрмале - 39,22%, в Риге - 34,88%, в Даугавпилсе - 31,77%.

В целом на выборах Сейма к 16.00 проголосовали 604,6 тыс. человек, что составляет 39,06% граждан с правом голоса.

Явка избирателей на нынешних выборах к 16.00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 42,29% избирателей.