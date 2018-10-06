Проживающие за рубежом по-разному относятся к выборам

27-летняя студентка юриспруденции Агнета, которая сейчас учится в США, считает, что голосовать надо обязательно. "Я даже специально днем ранее приехала из Северной Каролины в Вашингтон, где находится наш избирательный участок. Сделала это потому, что путь от моего дома на автобусе занимает 6-7 часов. Меня заботит и волнует то, что происходит в моей стране, поэтому я решила, что могу преодолеть неудобства и проголосовать", - говорит Агнета.

Одной из главных причин, почему надо участвовать в выборах, она называет напряжение в нынешней политической ситуации. "Считается, что в этом году люди готовы голосовать за тех, кто много обещает, но мало что может сделать. Проживая в США, я вижу, какой была реакция американцев после того, как они избрали Дональда Трампа президентом. Нам не надо идти в этом направлении", - уверена она.

26-летняя Дана учится в Берлине но временно в рамках программы перебралась в США. "Я собираюсь голосовать в нашем представительстве в ООН, где есть избирательный участок. Признаюсь, за латвийскими новостями я не слежу слишком внимательно, получаю информацию о происходящем из социальных сетей, где у меня есть подписки на интересующие меня каналы. Так что можно сказать, что я живу в своего рода пузыре. Однако считаю, что у нас есть шанс выбрать в Сейм людей с идеями, которые являются стандартом в крупнейших европейских городах, - говорит Дана. - Например, прогрессивный налог на доход. При нынешнем порядке уплачиваемые мною налоги, как обладателя микропредприятия, не идут на пенсионные накопления. Я считаю, что в ситуации, когда мы не понимаем, куда идут наши налоги, виноват плохой государственный менеджмент". Она также добавила, что ее шокирует правящая в нашем обществе нетерпимость к людям с другой ориентацией.

В свою очередь, проживающая в Дании 23-летняя Саманта (имя изменено) отметила: "Я не хочу тратить 50 евро на билет в Копенгаген и проводить 4 часа в поезде только потому, чтобы отдать за кого-то свой голос. Также я не следила за внутренней политикой Латвии, особенно за дебатами. Не хочется голосовать за что-то, чего я не знаю". При этом девушка признает, что она - латышка, которой, возможно, следующие 4 года будет стыдно за это.