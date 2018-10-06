В Даугавпилсе мужчина пришел на выборы с газовым пистолетом

Сегодня произошел ряд инцидентов, в результате чего за агрессивное поведение и хулиганство были задержаны 6 человек.

Так, в Даугавпилсе были задержаны трое - один из них несовершеннолетний. Все, скорее всего, были в состоянии алкогольного опьянения.

По первоначальной информации несовершеннолетний был недоволен тем, что не может проголосовать, и стал скандалить, другой мужчина стал угрожать председателю комиссии предметом, похожим на оружие.

Полиция незамедлительно выехала на место, мужчин задержали, а также изъяли предмет, оказавшийся газовым пистолетом.

По факт произошедшего начат криминальный процесс о хулиганстве, совершенном группой лиц, и за нападение на представителей власти.

Также в Лудзе на избирательном участке мужчина 1938 г.р. в алкогольном опьянении (2,38 промилле) начал конфликтовать, в результате чего был задержан.

Еще один мужчина 1938 г.р. в Цесвайнской волости получил протокол об административном нарушении за пребывание в избирательном участке в алкогольном опьянении.

В свою очередь, в Гаркалне некий мужчина 1950 г.р. получил протокол за мелкое хулиганство.