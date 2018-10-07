Вс, 7.10.2018
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Андрей Звягинцев рассказал о чем будет его новый фильм

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Андрей Звягинцев.

ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

На встрече со зрителями фильмов «Елена» и «Левиафан» в московском кинотеатре «Родина» режиссер Андрей Звягинцев признался, что собирается снять фильм о блокаде Ленинграда, сообщает sobesednik.ru.

По словам режиссера, его новая картина будет состоять из трех новелл, в которых будут рассказаны истории нескольких судеб. Действие одной из новелл будет происходить в блокадном Ленинграде.

Звягинцев отметил, что его основная задача — показать жизнь обычного человека в страшное время.

Напомним, в 2017 году фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», обделенный наградой на «Оскаре», получил на Каннском кинофестивале Приз жюри. 

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