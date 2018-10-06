После кибератаки восстановлена работа портала ''draugiem.lv''

"В настоящее время работа портала полностью восстановлена, пользователям доступны все сервисы", - подтвердила директор "draugiem.lv" Лиене Греневица.

Как сообщалось, социальная сеть "draugiem.lv" была взломана сегодня во второй половине дня. На сайте была размещена российская пропаганда. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялись российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.

На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир"".