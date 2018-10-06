После кибератаки восстановлена работа портала ''draugiem.lv''

Специалистам удалось восстановить работу социальной сети "draugiem.lv". Утечки личной информации во время кибертаки не произошло, сообщил агентству ЛЕТА представитель "Draugiem Group" Янис Палкавниекс.
"В настоящее время работа портала полностью восстановлена, пользователям доступны все сервисы", - подтвердила директор "draugiem.lv" Лиене Греневица.
Как сообщалось, социальная сеть "draugiem.lv" была взломана сегодня во второй половине дня. На сайте была размещена российская пропаганда. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялись российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.
На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир"".
В расследовании кибератаки участвует учреждение по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий "Cert.lv", а также о ней информирована Полиция безопасности.