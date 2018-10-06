Политолог: низкая активность избирателей в Риге может ухудшить результаты "столичных" партий

Низкая активность избирателей в Риге может ухудшить результаты партий, которые сосредоточили деятельность в столице, в том числе "Согласия", заявил агентству ЛЕТА декан факультета социальных наук Латвийского университета Юрис Розенвалдс.
В свою очередь более высокая активность в сельской местности может способствовать успехам Союза "зеленых" и крестьян, отметил политолог.
По словам Розенвалдса, из-за хорошей погоды часть избирателей могла выехать за пределы Риги, чем объясняется более низкая явка избирателей в столице. Вторая причина спада активности - отчуждение народа от политиков.
В то же время он допустил, что до закрытия участков активность еще может возрасти.
Как сообщалось, сегодня к 16.00 на выборах Сейма проголосовали 604,6 тыс. человек, что составляет 39,06% граждан с правом голоса.
Явка избирателей на нынешних выборах ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году, когда к этому времени проголосовали 42,29% избирателей.